Malore mentre gioca con gli amici in piazza, muore a 7 anni davanti ai suoi compagni

Accusa un malore in piazza mentre gioca con gli amici, muore a 7 anni. Il dramma è accaduto in provincia di Siena, a Castiglione d’Orcia. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Il piccolo si chiamava Rayen ed era di origini marocchine. Sembrerebbe che qualche giorno prima del decesso fosse caduto mentre giocava con gli amici, lamentando un forte mal di testa. Le sue condizioni sembrava fossero migliorate, ma poi è arrivato il malore fatale durante una partita di calcetto con i suoi amici in piazza. Il bambino si è accasciato al suolo e ha perso i sensi. Intanto il magistrato ha disposto l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso.

Il cordoglio della scuola frequentata dal piccolo Rayen

Dolore nel piccolo comune di Castiglione dove in tanti in queste ore si stanno stringendo ai genitori in questo terribile momento. Rayen era nato in Italia e frequentava la scuola elementare del piccolo comune, proprio dall’istituto è arrivato un doloroso messaggio di cordoglio: “Per noi questo è un giorno tremendo. Terribile spiegare ai suoi amici come è morto: si tratta di un decesso improvviso e inspiegabile. Negli occhi dei bimbi abbiamo visto sofferenza e smarrimento. Non riusciamo a pensare a quel banco vuoto nei giorni futuri”.