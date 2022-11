0 Facebook Schianto contro il muro di una casa nel Napoletano, così Ugo ha perso la vita: “Ci mancherai” Cronaca 28 Novembre 2022 15:37 Di redazione 1'

Uno schianto contro il muro di una casa. Un incidente rivelatosi mortale per il giovane Ugo Vissicchio. Quest’ultimo aveva solo 19 anni. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il sinistro è avvenuto a Somma Vesuviana in via Cupa di Nola.

La vittima, originaria di Pomigliano, era stata ricoverata presso l’Ospedale del Mare dove poi è deceduto. “Una delle persone più buone, dolci e gentili che io abbia mai conosciuto. ti vorrò sempre bene, ci mancherai“, ha scritto – come riportato da Internapoli – Serena con affetto.