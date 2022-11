0 Facebook Antonino Spinalbese, frasi intime su Belen e Oriana: “Sei un pervertito”, Stefano De Martino spunta nei commenti Spettacolo 28 Novembre 2022 15:51 Di redazione 2'

Bufera su Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. Dopo l’ennesima uscita infelice sulle donne, il ragazzo probabilmente sarà al centro di qualche ramanzina di Alfonso Signorini, questa sera in diretta. Nel dettaglio l’ex di Belen Rodriguez ha parlato con Charlie Gnocchi lasciandosi andare a commenti non proprio lusinghieri sulle due donne. Il concorrente ha voluto indagare sulle doti a letto della Marzoli e ha affermato Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate… – ha dichiarato Gnocchi -. Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita, ha la fi*a bagnata”.

Antonino Spinalbese e i voti alle donne a letto. “Sei un pervertito”

La produzione è intervenuta per censurare Gnocchi, ma Antonino ha continuato dichiarando che Oriana è da 9 mentre da 10 è stata un’altra donna (ovviamente il riferimento è alla sua ex da quello che si capisce). Dopo questo breve e vergognoso siparietto, gli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno fatto una ramanzina al conduttore radiofonico. Proprio Antonino, insieme a Luca Onestini, hanno definito Charlie un pervertito. “Dai, ti ha richiamato anche il GF Vip, ti ha urlato. Sei un pervertito. Dopo una certa età secondo me tutti…” ha commentato l’ex hair stylist.

Intanto il video della discussione tra Antonino e Charlie è diventato virale. Lo scambio di battute tra i due concorrenti è uno die video più diffusi sui social, e in particolare su Tik Tok. Ovviamente il riferimento a Belen non poteva che far scattare i follower i quali hanno commentato: “Il 10 però ha preferito De Martino”, riferendosi al fatto che Belen sia tornata con il suo ex marito, preferendolo allo spezzino. Da dire che lo stesso Stefano, nel corso di un’intervista doppia a Le Iene fatta prima ancora della nascita di Santiago, aveva dato un voto alla Rodriguez. Per il conduttore napoletano però la moglie merita un bel “100”.