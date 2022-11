0 Facebook Lacrime e dolore in Campania, Nicola muore a 39 anni: lascia moglie e due figlie piccole Cronaca 28 Novembre 2022 16:53 Di redazione 1'

Sgomento in provincia di Caserta, Nicola Uva, 39 anni, è morto dopo aver lottato contro un brutto male. L’uomo lascia la moglie e due bambine piccole. A riportare la notizia è Casertace.net.

Lacrime e dolore in Campania, Nicola muore a 39 anni

A Lusciano, comune del Casertano, la triste notizia: lacrime e dolore per l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi in queste ore sui social in onore di Nicola: “L’Associazione Albero della Vita sta vicino al dolore della famiglia UVA , ti abbiamo assistito questi ultimi giorni, hai dimostrato tanta forza di combattere questa malattia. Ciao Nicola R.i.p“.

E ancora: “Alle medie avevamo iniziato male il nostro rapporto di amicizia. Abbiamo dovuto menarci 3/4 volte per capire che potevamo essere amici e stimarci a vicenda! Buon viaggio Nicola Uva che la terra ti sia lieve!”