0 Facebook Lascia il lavoro per il mondo a luci rosse, ex giornalista: “Vivo con una coppia abbiamo un figlio in 4” Spettacolo 28 Novembre 2022 16:59 Di redazione 2'

Maria Giovanna Ferrante ha deciso di fare un passo importante e di passare da un lavoro all’altro: da giornalista di Salerno e collaboratrice di testate e agenzie come Ansa e la Stampa. Un lavoro duri che però, a causa gli scarsi guadagni, l’ha condotta ad entrare nel mondo dei film a luci rosse.

Mary Rider: dal giornalismo al mondo a luci rosse

Il suo nome non poteva essere più tanto comune per cui ha deciso di farsi chiamare Mary Rider e con il marito di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ha iniziato la carriera.

In una intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno Mary spiega: “In Erasmus in Inghilterra subii un grave incidente stradale. Restai in coma 30 giorni. Poi mi ripresi e mi laureai”. Poi l’inizio del lavoro nel mondo del giornalismo, infatti è regolarmente iscritto all’Albo. “Ma ero sottopagata e nonostante fossi in prima linea abbandonai. Nel 2012 iniziai con mio marito a frequentare i club privè e lo scambismo. Fino all’incontro nel 2014 con Rocco Siffredi: “Con lui il primo film e da allora ne ho girati 500 di video”.

Poi la decisione di costruire una famiglia e di vivere con il compagno e un’altra coppia per avere così un figlio. “Stiamo insieme da 17 anni e viviamo con un’altra coppia di amici da tre anni – ha raccontato in un’intervista passata a Dagospia – Siamo una famiglia allargata, abbiamo tutti un figlio di circa tre anni. I genitori biologici sono i nostri amici, ma noi non facciamo distinzioni. Il bambino ha 2 mamme e 2 papà che lo amano al di sopra di tutto” “Siamo nate come amiche, siamo state amanti, ora siamo socie in affari e anche mamme insieme. Abbiamo un legame speciale”.