0 Facebook Giovanna e Maurizio, giovane famiglia distrutta dalla frana. La dedica della moglie pochi giorni prima della tragedia News 27 Novembre 2022 21:36 Di redazione 3'

Si chiamavano Giovanna Mazzella e Maurizio Scotto di Minico i due giovani genitori deceduti assieme al piccolo Giovangiuseppe nella frana che si è abbattuta sabato mattina all’alba nella zona di Casamicciola a Ischia.

Giovanna e Maurizio muoiono nella frana con il figlio neonato

Il loro piccolo aveva appena 21 giorni, Giovanna e Maurizio avevano esaudito il loro sogno, quello di costruire una famiglia assieme. Giovangiuseppe era arrivato da poco nelle loro vite portando gioia ed allegria. La vita di questa nuova famiglia era appena iniziata e la furia del fango l’ha spazzata via. Come ha spazzato via auto, case e tutte le altre persone che hanno perso la vita in questa tragedia.

Sono ore drammatiche quelle che stanno vivendo gli abitanti di Ischia e le famiglie di queste vittime. Giovanna pochi giorni prima della frana aveva fatto una romantica dedica al marito, aveva condiviso una loro foto assieme, commentando la serata romantica appena trascorsa: “Una magnifica serata con te, i love you”. Probabilmente una delle ultime serate felici trascorse assieme. Non si può non provare dolore leggendo quelle parole. Non si può non provare dolore dinanzi alla catastrofe che si è consumata a Ischia, dinanzi alle troppe vite spezzate.

L’aggiornamento da Ischia dopo la notte

Sono proseguite senza sosta le ricerche delle 11 persone disperse dalle 05 di sabato mattina a Ischia. Tra di loro ci sono anche due famiglie con bambini. “I dispersi sono 11, abbiamo delle indicazioni sull’identificazione, il lavoro di oggi servira’ anche a questo. Parrebbe che tra i dispersi ci siano dei bambini, almeno due, e due nuclei familiari – ha spiegato il prefetto – gli sfollati sono complessivamente 167, tutti hanno avuto una sistemazione abitativa. I feriti sono complessivamente 4, di cui uno in condizioni più gravi, trasportato al Cardarelli. Le abitazioni coinvolte al momento sono 15. Complessivamente le forze dell’ordine impegnate sono intorno alle 220 unita’, tra polizia, carabinieri e Guardia di finanza”. E’ stata identificata la prima vittima, si tratta di Eleonora Sirabella, giovane 31enne che abitava con il marito in una zona vicino al punto da cui si è staccata la frana.

LEGGI ANCHE: ELEONORA SIRABELLA, COM’E’ STATA RICONOSCIUTA LA VITTIMA

Intanto questa domenica mattina si è tenuta un’alta riunione del centro coordinamento soccorsi insediato dal prefetto Claudio Palomba per gli aggiornamenti sulle attività di soccorso a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è arrivato a Ischia per effettuare un sopralluogo. Sabato era in Prefettura dove ha partecipato alle riunioni per il coordinamento dei soccorsi. Intanto una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco ha avviato le ricerche nelle acque davanti al porto per ispezionare le auto finite in mare durante la frana. Stamattina arriveranno altre 50 unità di personale e mezzi dei Vigili del Fuoco.

Il Consiglio dei Ministri straordinario tenutosi questa mattina per l’emergenza a Casamicciola “su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro”, sono queste le parole del ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su Ischia. Simonetta Calcaterra è stata nominata commissaria per la gestione dell’emergenza.