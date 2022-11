0 Facebook Tragedia a Napoli, uomo si suicida lanciandosi dal terrazzo di un edificio Cronaca 28 Novembre 2022 13:14 Di redazione 1'

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 novembre. Un uomo si è suicidato dal terrazzo di un edificio tra il quartiere Vomero e Arenella, a Napoli.

A riportare la notizia è la pagina social ‘Vomero Arenella – Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli‘. Siamo in via Pietro Castellino, zona Rione Alto, l’uomo si sarebbe lanciato dal terrazzo di un edificio nei pressi del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Non si conoscono al momento le generalità della vittima. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO