0 Facebook Maria De Filippi racconta come nasce ‘C’è posta per te’: “Partì tutto dal Ministero” Spettacolo 28 Novembre 2022 15:57 Di redazione 2'

Uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico è sicuramente ‘C’è posta per te‘. La trasmissione condotta da Maria De Filippi è sempre stata da anni campione d’ascolti. Vi siete mai chiesti da qual’idea prende spunto il programma? A svelarlo è la stessa conduttrice.

Maria De Filippi racconta come nasce C’è posta per te

Ma come nasce l’idea del programma? A raccontare il tutto è la stessa Maria De Filippi durante un’intervista nella trasmissione ‘Che tempo che fa‘ in onda sulle reti Rai. L’amata conduttrice spiega: “Vado al Ministero dell’Istruzione per chiedere un intervento sull’educazione sessuale nelle scuole, arrivo davanti l’edificio, c’è un capannello di ragazzi che mi danno una busta da consegnare al Ministro e io entro con questa busta“.

L’idea della ‘busta’

Maria De Filippi aggiunge: “A quel punto dico alla persona che mi aveva accompagnato ‘Se non riesci ad arrivare in un posto dai una busta a qualcuno che te la porta“. “Così nasce la famosa busta del programma” ha chiosato la conduttrice.



IL VIDEO SUI SOCIAL