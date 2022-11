0 Facebook Oriana Marzoli fa una confessione piccante su Antonio: “E’ così” Spettacolo 26 Novembre 2022 18:48 Di redazione 2'

Sebbene tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sia finita, la concorrente venezuelana continua a parlare dell’ex di Belen Rodriguez nella casa. Lui ha chiarito di non voler continuare la relazione, facendo anche un paragone poco carino, lei sembra esserci rimasta davvero male.

Particolare piccante su Antonino Spinalbese al Gande Fratello Vip

In una chiacchierata con Sarah Altobello ha fatto una confessione piccante sul giovane hair stylist. Com’è ormai noto Antonino e Oriana si sono concessi diversi momenti di passione e se qualcuno aveva ancora dei dubbi su cosa fosse accaduto tra i due sotto le coperte, le parole della venezuelana non lasciano altro spazio all’immaginazione.

La Marzoli, infatti, ha rivelato un particolare intimo su Antonino. A innescare la miccia è stata Sarah Altobello che ha chiesto a Oriana se l’ex di Belen fosse dotato. La venezuelana, senza troppi giri di parole, le ha risposto di sì, ma la sua amica non le ha creduto: “Non pare. Ma veramente? Però non sembra”. La Marzoli non contenta ha ribadito: “Perché pensi che sto così… No, non sembra però…”. Le due amiche poi si sono messe a ridere.