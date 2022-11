0 Facebook Fuga romantica di Belen a Napoli, la serata con Stefano sul divano: “Nessuno mi staccherà” News 26 Novembre 2022 17:47 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha fatto una piccola fuga a Napoli da Stefano De Martino. Lo show man partenopeo è in città per diversi impegni di lavoro, così la bella argentina non ha resistito alla mancanza e l’ha raggiunto nel capoluogo campano.

Belen Rodriguez torna a Napoli

Anche Belen aveva un evento cui partecipare, ma il motivo della scappatella partenopea pare sia stato proprio riabbracciare la sua dolce metà. La coppia si è rintanata nel loro nido d’amore, una lussuosa villa a Marechiaro fittata da De Martino con tanto di discesa a mare. La show girl argentina ha documentato la serata con il compagno in una storia sui social.

Si è immortalata sopra al divano con un libro, poi un altro scatto lascia intravedere le gambe di Stefano. In una delle immagini condivise l’argentina aveva aggiunto il commento: “Nessuno mi staccherà da questo divano”.

Belen e De Martino, complice anche il cattivo tempo, avranno trascorso una serata casalinga romantica, scambiandosi tenere coccole sul sofà. La coppia è più unita che mai e sebbene il lavoro tenga i due piccioncini spesso lontani, ogni volta che possono si riabbracciano.