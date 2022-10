0 Facebook La casa di Stefano De Martino a Napoli: quanto cosa e dove si trova? Piscina, accesso privato al mare e immersa nel verde Spettacolo 3 Ottobre 2022 16:29 Di redazione 2'

Per i suoi 33 anni Stefano De Martino si regala una meravigliosa villa sul mare a Marechiaro, a Posillipo. Proprio a Napoli il ragazzo ha deciso di comprare la villa dei suoi sogni, costruendo una nuova tana per la sua famiglia composta dalla moglie Belen Rodriguez, il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, la figlia di Belen.

Per il suo nucleo famigliare Stefano ha scelto il meglio, una meravigliosa villa in un parco privato con accesso diretto al mare. L’ex ballerino ha pubblicato un video in cui mostra un mazzo di chiavi, simbolo dell’acquisto della casa dei suoi sogni. Anni di lavoro, sacrifici e finalmente arriva la coronazione di un sogno, quella di comprare un posto speciale per lui e per tutte le persone che lo amano.

Secondo quanto riporta The Pipol gossip, la villa ha un valore immenso che si aggira intorno ai due milioni di euro. All’interno dell’abitazione, dalle stories di Belen su Instagram, si possono vedere: una piscina, il giardino in cui Stefano ha montato un tappeto elastico, l’accesso privato al mare, stanze moderne e lussuose e oggetti come pianoforte e chitarra. Insomma tutto come lui voleva. De Martino ha condiviso un posto in cui dà l’annuncio e poi ha dato appuntamento a stasera con una nuova puntata dello show da lui condotto” Stasera tutto è possibile”.