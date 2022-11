0 Facebook Silvia, caduta dal balcone a 21 anni muore, la lettera straziante: “Amore mio io sono qui stringendo i denti” Cronaca 25 Novembre 2022 20:02 Di redazione 1'

E’ una straziante lettera quella scritta per Silvia, la ragazza morta a 21 anni a Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta, dopo esser precipitata dal balcone.

“Amore mio buongiorno, come va la vita lassù? Io qui sto stringendo i denti e sto andando avanti: lo so che tu mi guardi, ma avevo bisogno di averti qui ancora un po’”.

Una lettera straziante scritta da Naomi, la sua migliore amica.”Forse non ho fatto abbastanza, forse non sono stata una buona amica o forse mi sono accorta troppo tardi che non dovevo chiudere quella maledetta porta, forse dovevo portarti lo stesso a Caserta quella maledetta sera anche sotto la pioggia, chissà forse eri più contenta”.