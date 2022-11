0 Facebook Dolore e sgomento nel Casertano, Silvia muore a soli 21 anni: filtra l’ipotesi del gesto estremo Cronaca 21 Novembre 2022 13:44 Di redazione 1'

Dolore e sgomento in provincia di Caserta. A soli 21 anni è morta Silvia Masserano. La giovane è deceduta dopo esser precipitata da oltre 10 metri dalla sua abitazione.

Silvia precipita da oltre 10 metri e muore: dramma nel Casertano

Siamo in quel di Santa Maria Capua Vetere, Silvia è precipitata nei pressi del garage dopo la tragica caduta. Il fratello, assieme a diversi condomini, hanno provato a soccorrerla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Santa Maria Capura Vetere. Tra le ipotesi più accreditate quella del suicidio. Diversi i messaggi di cordoglio sui social in memoria della ragazza: “Niente e nessuno potrà riportarti indietro, non doveva succedere non è giusto, avevi una vita davanti. Balla e grida da lassù Angelo bello”.