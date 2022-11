0 Facebook Mago spintona bimbo disabile e lo caccia dal palco, il video nel Napoletano indigna il web: “Che arretratezza” Cronaca 25 Novembre 2022 15:51 Di redazione 2'

Desta scalpore quanto accaduto al Marano Ragazzi Spot Festival. Un mago – alla conduzione dello show – ha spintonato e mandato via un bambino disabile.

Mago spintona bimbo disabile e lo caccia dal palco, la denuncia della madre

Enorme la polemica dopo che le immagini dell’accaduto sono andate virali. In tanti hanno segnalato i fatti al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

La madre del piccolo ha immediatamente denunciato il tutto: “Durante l’esibizione del Mago “Gentile” mio figlio è stato attratto dalla valigetta con i libri del suddetto ed è salito sul palco avvicinandosi alla valigetta. Il Mago ha avuto una reazione esagerata spingendolo via con forza e inveendo contro di lui in malo modo“. L’uomo – come racconta il genitore – ha poi chiesto scusa per quanto successo.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato: “C’è ancora troppa arretratezza e si parla ancora di ‘diversità’, in modo tale da ghettizzare, isolare ed abbandonare chi ha sensibilità, modi di fare e di pensiero fuori dal comune. Alla mamma del bambino facciamo le nostre scuse da parte di una società ancora troppo poco comprensiva e sensibile e le diamo tutto il nostro sostegno”.

