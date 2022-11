0 Facebook Chiara Nasti di nuovo nella bufera per il figlio: “Io voglio fare così. I vostri consigli” Spettacolo 25 Novembre 2022 16:08 Di redazione 1'

Continua a essere al centro della bufera mediatica Chiara Nasti. Dalla gravidanza al parto gli hater continuano a non darle tregua. Questa volta l’influencer napoletana, da poco diventata mamma del piccolo Thiago, è sempre bersagliata dalle critiche.

La compagna, a breve moglie, dell’attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, dal momento in cui ha partorito ah condiviso tantissime foto del piccolo Thiago. Diversi i momenti con lui e le dediche diventati post e stories su Instagram.

Proprio una delle ultime storie è diventata un motivo di polemica con i follower. Dopo aver mostrato la foto in cui dormiva con il piccolino a letto, ha scritto: “I vostri consigli da saputelle funzionano per i vostri figli, a me non servono”.