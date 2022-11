0 Facebook Lutto nel mondo dei social, addio a ‘Nonna Giovanna’: l’anziana signora è morta carbonizzata Cronaca 24 Novembre 2022 11:59 Di redazione 1'

Lutto nel mondo dei social. Addio a Giovanna Malfatti, conosciuta da tutti come ‘Nonna Giovanna‘. L’anziana è stata vittima di una morte orribile: è stata inghiottita dalle fiamme del camino. A fare la terribile scoperta i familiari al loro rientro a casa.

Addio a ‘Nonna Giovanna’, l’anziana signora è morta carbonizzata

Giovanna aveva 91 anni ed era ormai una vera star di Tik Tok: virali a dir poco i video con il nipote e attore Nicola Pazzi. La dolce nonnina era da sola a casa in quel del Pisano. Probabilmente, per il freddo si stava mettendo accanto al camino quando all’improvviso è caduta. Non si esclude la pista del malore o del capogiro che ha fatto perdere l’equilibrio all’anziana.

La tragica scoperta dei familiari

Come raccontato dai colleghi de ‘La Nazione‘, quando i familiari sono tornati a casa era ormai troppo tardi, vano anche l’intervento dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.