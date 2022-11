0 Facebook Lezione di civiltà dei tifosi giapponesi durante il Mondiale: il video fa il giro del web Sport 24 Novembre 2022 12:46 Di redazione 1'

Una lezione di civiltà. Dovrebbe rientrare nella normalità quanto fatto dai tifosi giapponesi durante il Mondiale in Qatar, ma purtroppo non è così, anzi simili comportamenti vanno segnalati, elogiati e incoraggiati.

Tifosi giapponesi raccolgono spazzatura dagli spalti: il video fa il giro del web

Siamo in Qatar, durante i Mondiali di calcio nel post partita della gara inaugurale tra Qatar-Ecuador,. I tifosi nipponici – come evidenzia il video mostrato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – raccolgono al termine della partita i rifiuti da terra gli spalti: una vera e propria lezione di civiltà a tutto il mondo.

“Un’altra cultura”

Il video – segnalato al consigliere Borrelli – ha fatto già il giro del web: non capita di assistere tutti i giorni a comportamenti del genere. Raccogliere la spazzatura da terra, per lo più in una partita con la quale non hanno nulla a che fare, è un qualcosa che non capita tutti i giorni. Come scritto dall’utente sui social: “E’ un’altra cultura e si vede“.

