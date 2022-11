0 Facebook Meteo Napoli, torna il brutto tempo: ancora pioggia e temperature in discesa Meteo 24 Novembre 2022 16:25 Di redazione 1'

Dopo queste due giornate di sole e bel tempo, tornano le piogge a Napoli. Il clima autunnale è ormai arrivato e i rovesci hanno preso lo spazio del sole. La tregua è dunque durata poco. Secondo le previsioni di Meteo.it, infatti, avremo un nuovo cambiamento climatico.

Meteo Napoli, le previsioni

La giornata di venerdì sarà caratterizzata dalla presenza di nubi e rovesci sparsi, le piogge dovrebbero iniziare a partire dalla metà mattinata e proseguire per il resto della giornata. Piogge, alcune dal carattere temporalesco, sono previste anche per sabato e proseguiranno fino alla serata, momento in cui il tempo si schiarirà. Domenica la giornata, invece, sarà caratterizzata da forti venti.

Contestualmente assisteremo a un calo delle temperature, le minime si abbasseranno fino agli 8° e le massime passeranno dai 17° degli ultimi giorni ai 13°. L’aria sarà decisamente più fresca. L’instabilità proseguirà anche nel corso della prossima settimana, in cui a giornate con il sole se ne alterneranno altre con la pioggia.