Tina Cipollari è ‘ingrassata terribilmente’: ecco quanti chili è adesso e perché è così

I fan più attenti di Uomini e Donne si sono resi conto di qualcosa di impossibile da non notare: Tina Cipollari è terribilmente ingrassata. L’opinionista di uno dei programmi storici di Maria De Filippi, dopo questa lunga pausa estiva, ha sfoggiato una forma fisica particolarmente tondeggiante. La cosa che fa pensare è che il volto noto del programma avesse perso molti chili in passato facendo una dieta ferrea. Cosa è successo dopo?

Perché Tina Cipollari è ingrassata così tanto?

Una spiegazione potrebbe essere il suo piano alimentare. In una delle più note puntate del dating show, Tina Cipollari raccontò cosa magia abitualmente. La vamp ha quindi raccontato, a partire dalla colazione del mattino alle 6, che inizia solitamente con una ciambella oppure un maritozzo con la panna. Dopo questo cibo non “light” ci aggiunge anche una spremuta o meglio un succo di frutta. Il problema più grave è quello che mangia alle 9 ovvero lo spuntino con mortadella e pizza oppure una frittata di patate. Questo insomma spiegherebbe come mai la Cipollari sia ingrassata così tanto.

In realtà non troppo tempo fa la Cipollari aveva dichiarato di essere ingrassata molto a causa di problemi di salute, soffrirebbe di ipertiroidismo ovvero un disturbo della tiroide che porta a ingrassare tantissimo anche senza mangiare molto. La vip diede questa giustificazione dopo esser apparsa in costume sulle pagine del settimanale “Nuovo Tv”.

Quanto pesa Tina Cipollari?

Ad oggi Tina Cipollari è ingrassata tantissimo e ha raggiunto 84 chili, anche se sembrerebbe che abbia preso molti più chili di quello che sembra in tv. Sicuramente, come spesso è accaduto in questi anni in cui è diventata un personaggio pubblico, l’ex vamp proverà a mettersi a dieta seguendo un regime alimentare ferreo.

Come ha fatto Tina Cipollari a dimagrire? La dieta

Tutti noi però ricordiamo Tina Cipollari con un fisico scolpito. Quando nel 2000 approdò a Uomini e Donne la vamp era davvero meravigliosa e aveva il ventre piatto. Probabilmente la disfunzione ha fatto in modo che ingrassasse tantissimo. Solo qualche anno fa però Tina aveva deciso, anche su spinta di Maria De Filppi, di seguire una dieta ferrea. Perse 20 chili. La sua bioterapeuta nutrizionale e naturapata, dottoressa Emanuela Castaldi, alle pagine di “Io Donna” spiegò quale dieta aveva fatto fare alla Cipollari:

“Ho cercato innanzitutto di non rivoluzionare ma di ordinare i pasti. Nel suo caso è stato importante conciliare una sana alimentazione con la sua vita frenetica. È una persona che viaggia molto, quindi anche sul treno deve poter consumare un pasto adeguato, composto da: carboidrati, proteine, olio e verdure. Non ci sono indicazioni sulle quantità. Questo non vuol dire “a volontà”, ma in porzioni normali. Dopo 4- 5 giorni l’organismo si auto regola”.