Gaetano Davide lascia il Castello delle Cerimonie? "Vi spiego la mia idea" 24 Novembre 2022

Gaetano Davide ha deciso di aprirsi altre strade. L’amato caposala del Castello delle Cerimonie dopo trent’anni di esperienza nel settore del wedding vuole mettere a disposizione degli altri le sue conoscenze. Il volto noto del Boss delle Cerimonie chiarisce che non lascerà la Sonrisa, ma vuole crearsi nuove opportunità.

Gaetano Davide spiega il suo nuovo progetto: “Ma non lascio il Castello”

Così ha presentato quello che potremmo definire un nuovo servizio di consulenza nel settore degli eventi con un simpatico video pubblicato sui suoi profili social. Nel filmato c’è una voce fuori campo che lo intervista, chiedendogli di spiegare in cosa consiste questo nuovo progetto.

“Voglio mettere a disposizione degli altri – racconta Gaetano Davide nel video – la mia esperienza di trent’anni nel mondo della ristorazione, dei banchetti e del wedding. Voglio farlo donandola mia esperienza a coloro che vogliono organizzare eventi. Dopo trent’anni di lavoro in una struttura ricettiva – 27 per l’esattezza – ho accumulato tanta esperienza che voglio donare, come il genio della lampada, esaudendo i desideri delle persone”.

“Farò in modo – conclude il caposala del Castello delle Cerimonie – che le persone che vogliono organizzare degli eventi mi possano contattare in modo tale che io posso realizzare il loro sogno nel cassetto“.

