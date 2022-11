0 Facebook Peppe Di Napoli e il pesce da record: “Il più grande negli ultimi 20 anni a Napoli” Napoli Città 24 Novembre 2022 19:18 Di redazione 1'

“Non si vedeva un pesce così da 20 anni a Napoli”, sono queste le parole con cui Peppe Di Napoli, il pescivendolo più social di sempre, presenta un pesce record. Protagonista della sua nuova pescheria, la più grande di Italia, è un esemplare di pesce spada di circa 360 chili.

“Buongiorno è tornato il mostro di Lockdon”, esclama il pescivendolo di Pianura, mostrando il pesce spada da record disponibile nel suo nuovo esercizio commerciale. Ovviamente parlava del mostro di Loch Ness, ma errore a parte, in realtà erano davvero 20 anni che non si vedeva un pesce così grande. “E’ talmente grande che sta Pinocchio dentro”, conclude il 49enne sbalordito e felice di quanto scoperto.

Su un carrello portato in giro per la nuova pescheria di via Pallucci, il vlogger mette in mostra l’ultimo arrivato. Una grande gioia per tutti i suoi fan che faranno a gara per accaparrasi il pesce più grande di Napoli.