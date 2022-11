0 Facebook Tragico incidente stradale sull’A30 Caserta-Salerno, muore Gianni Romano: lascia tre figli piccoli Cronaca 23 Novembre 2022 14:58 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale sull’A30 Caserta-Salerno. Lunedì pomeriggio, 21 novembre, ha perso la vita Gianni Romano, 40enne di Bracigliano, nel Salernitano e residente in quel di Castel San Giorgio. A riportare la notizia è ‘Le Cronache‘.

Tragico incidente stradale sull’A30 Caserta-Salerno, muore Gianni Romano

Gianni era in sella alla sua moto quando – per cause ancora da accertare – si sarebbe scontrato contro un mezzo pesante all’altezza tra Castel San Giorgio e Pagani. L’uomo è stato trasportato all’ospedale, ma le sue condizioni, sin dal primo momento, sembravano disperate. Purtroppo, il 40enne è morto poco dopo.

Gianni lascia tre figli piccoli

Gianni Romano lascia tre figli piccoli. Indagini in corso della polizia: da stabilire la dinamica del camionista con cui si è scontrato il 40enne. Sgomento e dolore per i suoi familiari.