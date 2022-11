0 Facebook Belen Rodriguez e il siparietto “hot” in diretta con Mammucari: “Sembri una capretta, sei falsissima” Spettacolo 23 Novembre 2022 14:32 Di redazione 1'

Belen Rodriguez va in scena con un altro dei suoi siparietti a Le Iene. Dopo il servizio che sponsorizza un nuovo oggetto del piacere, che dovrebbe aiutare le donne a raggiungerlo in soli 30 secondi, l’argentina si lascia andare. Gemiti e mugolii per fingere un orgasmo.

In un primo memento Teo Mammucari la prende in giro perché proprio non riesce a collegar e l’immagine di Belen a quei versi. “Sembri una mucca che fa la cacca su un sasso”, ironizza il conduttore. “Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! E invece…Sembravi una mucca che fa la cacca su un sasso. Una cosa brutta, una capretta”, sbotta Teo.

Non è la prima volta che l’argentina fa una cosa del genere. Già in una scorsa puntata di Tu sì que vales aveva finto di provare piacere interpretano, con Gerry Scotti, la scena di un famoso film.