Ignazio e Cecilia, la rivelazione “bollente” in diretta: “Lo abbiamo fatto qui, proprio in quel posto”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono davvero felici per quello che sta per succedere. I due hanno deciso di convolare a nozze e per questo sono stati ospiti prima a Verissimo e poi a Mattino Cinque. Galeotto per i due fu il Grande Fratello Vip, dove 5 anni fa si conobbero. Molto rumore fece non solo il tradimento della sorellina di Belen all’allora fidanzato, Francesco Monte, ma anche il presunto rapporto avuto di Cechu e Moser nell’armadio. “E’ vero, abbiamo fatto sesso nella Casa, ma non nell’armadio”.

E’ Cecilia a chiarire ancora una volta la vicenda. “Guardi, noi due abbiamo fatto sesso nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora (anche ora lo siamo), ma nell’armadio c’è stato solo un bacio: lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”, confessa Chechu. Poi rivela il luogo i cui hanno fatto l’amore: “C’era il cofano del letto potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori… E c’è la storia del lupo e della pecorella…”. E la storia della pecorella e del lupo? “Perché Ignazio dice che la sua posizione preferita è quella che piace al lupo. E poi al GF Vip mi diceva: ‘Vieni a letto che ti racconto una favola’. Quando siamo usciti dalla Casa ci hanno regalato i peluche del lupo e della pecora”.

Poi i due hanno raccontato come hanno detto ai genitori del matrimonio. Ignazio l’ha detto prima a Belen e poi ha chiesto la mano a Cecilia. Sia la famiglia dell’argentina che quella dell’ex ciclista ne sono rimasti contenti. “Sarà un matrimonio country il nostro, con tanti invitati, forse dalla parti di Trento a ottobre”.