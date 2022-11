0 Facebook Chiara Nasti racconta l’imprevisto durante il parto: “Sofferenza e battiti del piccolo scendevano” Spettacolo 23 Novembre 2022 10:57 Di redazione 2'

Chiara Nasti ha da poco partorito, è nato il piccolo Thiago, avuto dal calciatore Mattia Zaccagni. La giovane influencer napoletana, da poco rientrata a casa, in una delle sue storie Instagram ha raccontato com’è stato il parto, spiegando che purtroppo non è andato come aveva previsto.

Chiara Nasti racconta il suo parto

Lei sperava di poter avere un parto naturale e invece dopo un lungo travaglio i medici sono stati costretti a fare un cesareo. “E’ stata dura“, inizia così il lungo racconto di Chiara Nasti. Nonostante ora sia felice e il piccolo stia bene, non dimenticherà i momenti che hanno preceduto l’intervento.

“Mi sto riprendendo dal parto proprio perché ho avuto un cesareoe non perché io l’abbia scelto. Sono stata costretta a farlo perché dopo 10 ore di travaglio e tra la sofferenza e i battiti che scendevano per non rischiare mi hanno fatto un cesareo”, ha spiegato la Nasti. Ora finalmente è a casa con il piccolo Thiago: “L’importante che stia bene lui… io ci sono rimasta un po’ male perché mi sono sforzata tanto per provare ad avere un parto naturale ma non ci sono riuscita. Però va bene così, l’importante è che lui stia bene”.