Chiara Nasti si mostra dopo il parto, volano gli insulti: "Pseudo-madre, monetizza sul figlio" Spettacolo 21 Novembre 2022

Chiara Nasti finisce al centro della polemica dopo la nascita del primo figlio, Thiago, nato dalla relazione con il compagno Mattia Zaccagni. La neo mamma si è mostrata dopo aver partorito e ha più volte pubblicato foto e video del bimbo. Non sono mancate le polemiche.

L’influencer, ha pubblicato diverse storie su Instagram, ma non sono mancati i commenti negativi. Un utente ha scritto: “Una madre vera si cresce i figli, non ha filippini per casa che le fanno tutto, si alza la notte per accudire il figlio, lo cresce lei – si legge – Tutte queste pseudo madri (madri a metà) fanno questi bambini frutto di accurate scelte economiche, in primis per farsi mantenere non da operai ma da calciatori o personaggi famosi pieni di denaro, secondo motivo per lucrare sopra e monetizzare su queste povere creature che terranno in braccio giusto il tempo di una foto. Non ci volete credere? Beh vi dico che è così. Non sto a spiegarvi perché ma è una realtà che conosco bene perché ci lavoro con gente ricca – incalza l’utente – Sono fortunate? Può darsi. Hanno tutto? Può darsi. Ma mai dire che sono delle veri madri perché vi assicuro che non fanno niente di niente di quello che fa una madre poi libere voi di pensare e difendere queste calcolatrici opportuniste non hanno pietà nemmeno dei loro figli per la fama e i soldi”.

Chiara Nasti però non è rimasta in silenzio e ha voluto rispondere: “Ma tutta sta cattiveria da dove vi esce? A volte mi vergogno per voi. Sembra sappiate tutto di tutti. Ci sono persone più fortunate sicuramente, ma perché queste cose ti fanno meno mamma? A volte la gente mi chiede come io faccia a sopportare tutto ciò ma la verità è che tutto ciò che viene scritto è il contrario di quel che sono, è proprio per questo che io l’ho sempre associata ad invidia e frustrazione”. E sul fatto di aver messo al mondo un bambino con un calciatore per soldi o per guadagnarci sopra ha risposto: “Come si può pensare di mettere al mondo figli per fama e soldi? Ma che pensieri avete? Sicuramente ci sono nel mondo persone così ma non è mai stato il mio obiettivo di vita. Considerando che sono indipendente da tipo 10 anni. Comunque vi auguro la mia stessa felicità. Potreste anche impazzire”.