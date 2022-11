0 Facebook Antonino Spinalbese, rivelazione al GF Vip: “Sono pazzo di Cecilia Rodriguez, a differenza di Belen, è una brava persona” Spettacolo 15 Novembre 2022 12:06 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese pazzo di Cecilia Rodrguez? Il celebre hair stylist pare proprio che abbia un debole per la sorellina della sua ex Belen. Cechu, oltre ad essere la sua ex cognata, è anche la zia della sua piccola Luna Marì, avuta con l’argentina solo qualche mese dopo l’inizio della loro relazione.

Antonino Spinalbese pazzo di Cecilia Rodriguez

A rivelare il debole del concorrente per la fidanzata, e quasi moglie, di Ignazio Moser è lo stesso Spinalbese che, al Grande Fratello Vip, nella notte, ha parlato con Edoardo Tavassi e Luca Salatino delle somiglianze tra Cechu e Oriana Marzoli, la concorrente sudamericana entrata la scorsa settimana nella casa più spiata d’Italia. L’ex parrucchiere ha sottolineato che ci sarebbe una bella differenza tra le sorelle e che appunto la più piccola delle due sarebbe una bravissima persona. Tra Spinalbese e Oriana sta nascendo una storia d’amore che sta appassionando il pubblico a casa infatti i due si sarebbero baciati nella zona del confessionale non ripresa dalle telecamere.

Dalle sue parole di elogio emergerebbe un debole dello spezzino per Cecilia Rodriguez. “Sai a chi assomiglia? Alla sorella di Belen, è identica“. “Questa cosa mi fa intrippare”, ha sostenuto. “Lei è una bravissima persona, diciamo che è una cosa e che con Belen non c’entra niente“. Frutto di una simpatia nata quando frequentava Belen oppure tra Spinalbese e la sorella di Belen c’era qualcosa in più? La regia è arrivata nuovamente a censuare le sue parole, come spesso accade quanto il concorrente nomina i Rodriguez.