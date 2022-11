0 Facebook Tredicenne si toglie la vita in bagno: “Gli amici la avevano esclusa, non invitata a uscire la sera” Cronaca 22 Novembre 2022 13:18 Di redazione 1'

Si è tolta la vita a 13 anni nella sua casa a Monopoli, in provincia di Bari. La scorsa domenica, nel tardo pomeriggio, la mamma l’ha ritrovata in bagno priva di vita. Subito ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’era nulla da fare, era troppo tardi per salvarle la vita.

Tredicenne suicida a Monopoli: il motivo

Gli inquirenti hanno subito setacciato il suo smartphone in quanto la pista del bullismo sembrava quella più attendibile. Come riporta il Corriere della Sera, i carabinieri indagano sull’istigazione al suicidio. Dalle chat su Whatsapp infatti si è appreso che la giovane fosse stata esclusa da un’uscita serale con gli amici. Questo potrebbe essere il motivo del gesto estremo”.

Secondo il quotidiano la procura di Bari non ha ancora aperto un fascicolo. Per ora il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. “Non possiamo fare finta di nulla perché con la perdita della ragazzina abbiamo perso tutti”.