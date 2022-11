0 Facebook Dramma in casa, ragazzina di 13 anni si toglie la vita in bagno: trovata dalla mamma Cronaca 21 Novembre 2022 13:02 Di redazione 1'

Una terribile tragedia è avvenuta a una ragazzina di 13 anni. E’ stata ritrovata priva di vita in bagno dalla mamma.

A Monopoli, in provincia di Bari, una donna ha ritrovato la figlia priva di vita nel bagno dell’abitazione in cui viveva. Sul luogo sono arrivati i carabinieri che indagano per capire quali sono stati i motivi che hanno condotto ala tragedia. Quando i sanitari sono giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso.

Non si esclude l’ipotesi di bullismo. I militari cercheranno, con ogni probabilità, nello smartphone della ragazzina, per capire cosa abbia procurato il gesto estremo. Quello che emerge al momento è il contesto di una famiglia normale. Un caso che rimanda direttamente a quello avvenuto a Gragnano dove un ragazzino di 13 anni, Alessandro, si è tolto la vita lo scorso settembre probabilmente proprio a causa dei bulli che lo perseguitavano.