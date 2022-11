0 Facebook Mangia un panino con chiodi dentro e finisce in ospedale, chiuso subito il pub News 22 Novembre 2022 15:50 Di redazione 1'

Mangia un panino con dei chiodi dentro e finisce all’ospedale. Protagonista di questa terribile vicenda è stato un uomo di 46 anni, originario di Piedimonte Matese. La vittima di quest’inconveniente si trovava in un pub di Cassino quando ha ordinato un piatto.

Mangia panino con chiodi a Cassino

Aveva chiesto un panino farcito, ha iniziato a mangiarlo e si è subito accorto che c’era qualcosa che non andava. Nel suo panino ha scoperto che c’erano due chiodini, uno gli ha rotto un molare. L’uomo poi non è riuscito a non ingerire un chiodo.

E’ così dovuto andare in ospedale, dove è stato ricoverato per forti dolori. E’ attualmente in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Cassino che intanto hanno chiuso il pub.