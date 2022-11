0 Facebook Ilary-Totti spunta un video di una lite, l’ex capitano non si trattiene: “Ma vattene a fan…” Spettacolo 22 Novembre 2022 10:57 Di redazione 1'

Una crisi tremenda che continua a far parlare, è quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un divorzio già rimpiazzato da una nuova storia d’amore, quella dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi. E’ spuntato però un video in cui si capisce cosa è accaduto esattamente tra i due. Si trattano di storie della Blasi.

Secondo quanto emerge si tratterebbe di filmati girati a San Valentino 2021 ossia nel bel mezzo di una crisi di coppia. I malumori tra i due sarebbero scoppiati in modo irreversibile proprio lo scorso inverno, periodo in cui Totti ha conosciuto Noemi. Nei brevi video si vede la reazione dell’ex giallorosso al regalo della moglie per il giorno della festa degli innamorati: un mazzo di fiori finti e i Baci Perugina.

Il regalo a quanto pare non era per niente piaciuto a Totti che infatti disse: “Ma vattene aff***!”. Sarebbe questo uno dei motivi di rottura tra i due, la mancanza di attenzioni della Blasi che avrebbe spinto l’ex marito ad allontanarsi e a cercare qualcuno di più amorevole, trovando poi la Bocchi.