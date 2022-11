0 Facebook Rita De Crescenzo cambia casa: scelta la nuova sistemazione: “Compreremo una villetta a Quarto” Cronaca 22 Novembre 2022 11:28 Di redazione 1'

Nuova sistemazione per Rita De Crescenzo. La nota tik toker napoletana cambia dimora e si sposta in quel di Quarto, comune del Napoletano. Ad annunciarlo è la stessa ‘Svergognata‘ in un video sui social.

Rita De Crescenzo si trasferisce in una villetta a Quarto, ad affermarlo è la stessa tik toker partenopea in un video pubblicato su Tik Tok: “Mi sono messa tutta la notte a cercare. Voglio andare via dai quartieri popolari. Nei condomini hanno paura di me per via dei tanti follower che mi vogliono bene”.

Rita De Crescenzo ha anche aggiunto il perché di questa scelta: “La famiglia si sta ingrandendo: mi prendo una bella villetta grande, a tre piani e, in ognuno di essi, sistemo i miei figli”.

IL VIDEO SUI SOCIAL