0 Facebook Dal medico per un dolore, 68enne si sente male e muore in sala d’attesa: dramma in Campania Cronaca 22 Novembre 2022 09:58 Di redazione 1'

È accaduto in via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere, località in provincia di Caserta. Un uomo di 68 anni si era recato dal dottore per un forte dolore al braccio. All’improvviso, mentre era in sala d’attesa, si è sentito male.

Un malore che lo ha visto allo stesso tempo accasciarsi a terra e attirare l’attenzione dei presenti che immediatamente hanno cercato di soccorrerlo. Purtroppo ogni tentativo è stato inutile e l’uomo ha perso la vita.

La triste notizia è stata riportata da La voce sammaritana. È probabile che a uccidere il 68enne sia stato un infarto. Un improvviso arresto cardiaco che giustificherebbe anche il dolore al braccio che aveva spinto la vittima dal medico.