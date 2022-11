0 Facebook Scenata di gelosia a Che tempo che fa, c’entra Stefano De Martino: “Ti piace, glielo metti sempre il like” Spettacolo 21 Novembre 2022 16:19 Di redazione 1'

Stefano De Martino al centro della scenata di gelosia di Luca Argentero. L’attore è alquanto geloso del conduttore napoletano infatti è stato protagonista di un siparietto a ‘Che tempo che fa’, la scorsa domenica 20 novembre 2020.

L’attore ha ribadito che alla moglie piace il conduttore partenopeo e, in diretta da Fabio Fazio, ha ammesso che spesso mette i like al marito di Belen. Cristina Marino, imbarazzata, non ha potuto fare altro che ammettere la cosa. “Nella generazione di Instagram, se metto un like a una donna, anche a una collega, è un problema. Se lei mette like a Stefano De Martino non è un problema” ha dichiarato Argentero nel salotto di Fazio. “Non mi do pace su ‘sta roba. Lei mi dice che mette like perché è una bella foto. Ma come, è tutto a torso nudo e unto. Non è una bella foto, è un bell’uomo” ha aggiunto.

Cristina Marino e Luca Argentero sono sposati da un anno e mezzo e aspettano il secondo figlio che nascerà a febbraio.