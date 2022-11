0 Facebook Tragedia nel Casertano, Gaetana trovata senza vita: sarebbe morta diversi mesi fa Cronaca 21 Novembre 2022 16:21 Di redazione 1'

Immane tragedia in quel del Casertano, Gaetana Santoro è stata ritrovata morta venerdì nel suo appartamento. Della donna non si avevano notizie da mesi: ad irrompere nell’appartamento sono stati i Vigili del Fuoco che hanno ritrovato i condizionatori accesi e il corpo in stato avanzato di decomposizione.

Tragedia nel Casertano, Gaetana trovata senza vita: è morta diversi mesi fa

Siamo in quel di Santa Maria Capua Vetere, l’allarme è stato lanciato da alcuni parenti che non riuscivano a rintracciare la donna. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Con tutta probabilità Gaetana è morta mesi fa.

L’autopsia

Le cause della morte sono ancora ignote: tra le piste più probabili quella del malore improvviso che non ha lasciato scampo alla donna. Nelle prossime ore ci sarà l’autopsia.