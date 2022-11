0 Facebook Sant’Anastasia, cade in un dirupo: salvato da 118 e vigili del fuoco Cronaca 21 Novembre 2022 16:14 Di redazione 1'

Precipita in un dirupo, salvato dalla postazione 118 Pollena India. Verso mezzogiorno giunge chiamata di soccorso per uomo precipitato in un dirupo a Santa Anastasia- via Zazzera contrada Olivelle…..in una manciata di minuti giunge sul posto l’ambulanza di Pollena.

L’uomo è precipitato da circa 15 metri attraverso una fitta boscaglia. Viene allertato l’Elisoccorso di Salerno (provvisto di verricello e soccorso alpino) che prova una manovra di approccio ,ma purtroppo la fitta vegetazione rende il tutto impossibile.

118 e Vigili del Fuoco provano l’impossibile, raggiungono il ferito, lo caricano sulla barella e parte il lungo percorso a piedi. L’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale del Mare vivo e cosciente!

Complimenti ai vigili del fuoco. Complimenti all’equipaggio del 118 della Misericordia di Caivano, infermiere: Antonella Vacca, autista: Ancora