Cronaca 21 Novembre 2022 E' agli arresti domiciliari, finge malore per uscire di casa: il video è virale

Desta scalpore quanto segnalato da un utente al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. In un filmato, poi pubblicato sui social, viene mostrato un uomo agli arresti domiciliari che finge un malore per uscire di casa e fare un giro in ambulanza.

L’uomo, agli arresti domiciliari, ha voluto ‘cambiare aria’ rispetto a quella della quattro mura di casa a cui è abituato. Per farlo, l’unico modo è fingere un malore e chiamare un’ambulanza. Il video è diventato immediatamente virale su Tik Tok.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’accaduto: “Se si tratta davvero di un detenuto che ha simulato un malore per poter ‘fare un giro’ in autoambulanza allora bisogna prendere provvedimenti seri. I mezzi di soccorso non sono dei taxi”.

