L'attacco a Selvaggia Lucarelli dopo la morte della madre, la sua risposta: "Ma come fa" 20 Novembre 2022

“Siamo, un po’ come nella canzone, clown che sorridono sempre. Ci capita di essere in pista, davanti a voi, anche nei momenti difficili della nostra vita. E dobbiamo continuare a sorridere“, lo ha detto ieri sera Milly Carlucci durante la trasmissione ‘Ballando con le Stelle’.

Il pensiero della conduttrice è stato rivolto a Selvaggia Lucarelli che nello show veste il ruolo di giurata. Ieri la giornalista ha comunicato sui social la scomparsa della madre Nadia. Questo il suo post: “Mia mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere.

E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato – anche consapevolmente – il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto“.

Nonostante il lutto Selvaggia Lucarelli era regolarmente al suo posto nella trasmissione. La cosa ha scatenato gli attacchi di alcuni utenti su Twitter: “Mi fa impressione sapere che la madre non è ancora stata seppellita mentre lei è in diretta a fare commenti su ballerini di una gara tv“.

Agli attacchi Lucarelli ha risposto attraverso una storia pubblicata su Instagram: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina“.