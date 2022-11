0 Facebook Nubifragio ad Agropoli, esonda il fiume Testene: acqua e fango tra case e auto Meteo 19 Novembre 2022 15:52 Di redazione 1'

Alluvioni e nubifragi in Cilento a causa del maltempo. Temporali e forti piogge si sono abbattuti sulla provincia di Salerno. Particolari danni e disagi ci sono stati nella zona Moio e nel territorio tra Agropoli e Castellabbate.

Esondati alcuni fiumi tra cui il Testene. Allagamenti e marea di acqua e fango che hanno invaso le strade allagandole. Le immagini, da foto e video, hanno mostrato case e automobili vittime dell’inondazione. Questo il post su Facebook del Comune di Agropoli:

“Si sta intervenendo in vari punti della città per porre rimedio ai diversi problemi conseguenti la bomba d’acqua che ha interessato la nostra Città, come numerose altre aree del Cilento. Un evento eccezionale che vede impegnato da diverse ore il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per cercare di rispondere a tutte le richieste di aiuto.

Mentre in alcuni punti la situazione è migliorata; in altri permangono diversi disagi. Ragion per cui si ribadisce nuovamente l’invito a non uscire di casa se non per casi di effettiva necessità“.