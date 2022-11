0 Facebook Lite tra Michelle Hunziker e Serena Autieri, la colpa è di Trussardi. La spiegazione: “Esistono queste donne” News 20 Novembre 2022 13:02 Di redazione 2'

Sono grandi amiche e sono spesso insieme. I momenti di compagnia sono stati quasi sempre documentati attraverso foto, video e storie pubblicate sui social. Eppure, da qualche tempo, Michelle Hunziker e Serena Autieri non hanno fatto più ‘coppia’.

A insospettire i ‘malati’ del gossip, il fatto che le due showgirl si sarebbero allontanate a settembre. Lo stesso mese, guarda caso, in cui la Hunziker si è riavvicinata a Trussardi. Sarà stato questo episodio ad aver in qualche modo incrinato il rapporto?

Ma proprio sui social è arrivato il chiarimento. A spiegare la situazione ci ha pensato proprio la Hunziker che ha scritto un post. Gli utenti sono stati così aggiornati e soprattutto tranquillizzati dal fatto che tra le due la relazione sia ok.

“Le marette tra le amiche vere non esistono – spiega Michelle -, perché l’amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere. Quando una persona ha un’amicizia bella come la nostra, beh no no no. Esistono però donne molto impegnate sempre in giro per lavoro e che quindi si vedono poco poco, ma da lì ad avere una maretta…“.