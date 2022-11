0 Facebook Il ritorno di Alessia Siniscalchi al Museo Madre Cultura 20 Novembre 2022 18:31 Di Juanuaria Piromallo 1'

Dopo il successo di pubblico e critica alla Sibilla Cumana, la performer Alessia Siniscalchi, di formazione Actor’s Studio di New York, vive a Parigi ma è nata a Napoli ( figlia dell’avvocato Principissimo del Foro Vincenzo) ritorna a Casa. Come da titolo “Oreste will be back “, suggestiva performance itinerante nei cortili del museo Madre. Una coproduzione Donnaregina, istituto Grenoble e Kulturscio’k. Assolutamente da vedere stasera ultima replica ore 20.