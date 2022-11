0 Facebook Agguato al Rione Traiano, gambizzato un uomo Cronaca 20 Novembre 2022 18:43 Di redazione 1'

Si spara ancora a Napoli, si spara ancora nell’area orientale – Ovest – della città. Teatro del raid armato il Rione Traiano, agglomerato urbano del quartiere Soccavo purtroppo troppe volte al centro di fatti di cronaca.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nella tarda mattinata di oggi, c’è stato un agguato. I killer hanno agito indisturbati e in pieno giorno. Probabilmente, a meno che i sicari non abbiano fallito, si è trattato di un avvertimento.

La vittima, infatti, è stata gambizzata ed ora si trova ricoverata all’Ospedale del Mare dove è stata soccorsa e medicata. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica della vicenda.