La tragedia dopo il ricovero in ospedale, addio al piccolo Enrico: aveva due anni
Cronaca
19 Novembre 2022

È lutto a Leguigno, piccola frazione di Casina località in provincia di Reggio Emilia. Come riportato da Il Resto del Carlino, il piccolo Enrico Bosi, due anni, ha perso la vita dopo il ricovero in ospedale: era affetto da una malattia.

“Porgo le condoglianze e la mia vicinanza, a nome dell’amministrazione comunale, a tutti i famigliari di Enrico. Sono molto dispiaciuto per quello che è successo“, questo è stato il sentito cordoglio del sindaco di Casina.

Dolore e lacrime per tutta la comunità che si è stretta intorno a papà Roberto e mamma Isabella. Tanti i messaggi d’affetto per il bambino scomparso. Quest’ultimo era stato trasferito presso il nosocomio di Parma.