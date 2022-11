0 Facebook Napoli, molestie all’università. Il racconto di una delle vittime: “Lo faceva durante le prove” Cronaca 19 Novembre 2022 20:19 Di redazione 1'

È stato arrestato perché accusato di aver molestato almeno sei studentesse. Protagonista G. M., sessantaquattro anni, tecnico di laboratorio presso il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II. Le indagini sono state avviate lo scorso autunno.

Il tutto ha avuto inizio quando una studentessa ha raccontato e denunciato di aver subito degli abusi. Un rapporto morboso culminato in palpeggiate, mani sul corpo e costrizione a far stare seduta sulle ginocchia la vittima. Quest’ultima è rimasta traumatizzata dall’accaduto.

La giovane che spesso utilizzava ingressi secondari per non incontrare il ‘predatore’, secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbe stata ‘salvata’ da un collega che entrando in aula ha fatto si che la ‘tortura’ finisse. L’indagato è stato anche candidato alle ultime elezioni regionali.

Quando è esploso il caso è emerso che l’uomo era stato già sospeso in passato per lo stesso motivo. Altre cinque studentesse sarebbero state molestate e uno dei loro fidanzati avrebbe anche picchiato il 64enne. L’inchiesta continua.