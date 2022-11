0 Facebook Orrore nell’università Federico II di Napoli, sei ragazze vittima di violenze sessuali News 18 Novembre 2022 08:09 Di redazione 1'

Orrore nell’università Federico II di Napoli, sei ragazze vittima di violenze sessuali da parte di tecnico di laboratorio. Il tutto si consumava all’interno dei locali dell’ateneo partenopeo:

L’uomo – impiegato nel Dipartimento di Biologia – è accusato di violenza sessuale continuata ai danni delle sei studentesse. Aggravata per esser stata commessa all’interno dei locali dell’ateneo.

A far scattare le indagini la denuncia, una delle ragazze che, nel novembre del 2021, fu vittima della violenza nell’ateneo partenopeo. Palpeggiamenti nelle parti intime dentro l’università. L’orco avrebbe ripetuto le stesse modalità anche con altre 5 studentesse.

Le indagini e l’arresto

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato l’uomo, alle indagini hanno partecipato anche i vertici della Federico II che già avevano sospeso il tecnico per 30 giorni per poi trasferirlo in altra sede.