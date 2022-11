0 Facebook Tragedia sul lavoro, uomo cade in una vasca profonda e muore: aveva 55 anni Cronaca 18 Novembre 2022 11:15 Di redazione 1'

Tragedia sul lavoro in provincia di Avellino dove un uomo è caduto la scorsa sera in un opificio che realizza manufatti in cemento. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avellino per ricostruire la vicenda.

La vittima, 55 anni, è precipitata in una vasca profonda 10 metri ed è morta. All’interno di questa vasca viene lavorato il cemento.

Su diposizione dell’autorità giudiziaria, la salma, recuperata dai vigili del fuoco, è stata condotta, come riporta Ottopagine.it, all’obitorio dell’ospedale “Moscati”.