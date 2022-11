0 Facebook Incidente stradale sulla Domitiana, Giovanni perde il controllo dell’auto e muore Cronaca 18 Novembre 2022 09:39 Di redazione 1'

Venne coinvolto in un drammatico incidente stradale sulla Domitiana, Giovanni Capolongo, 56 anni, natio di Pozzuoli, purtroppo, è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro dello scorso venerdì 4 novembre, all’altezza dell’uscita Monteruscello Sud.

Giovanni avrebbe perso il controllo dell’auto finendo per schiantarsi contro il guardrail. Coinvolto un’altro automobilista nell’incidente rimasto però illeso. Immediata la corsa in ospedale per il 56enne: apparse subito disperate le sue condizioni.

I messaggi di cordoglio e le esequie

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordare Giovanni Capolongo: “Che tristezza“, “Non riesco a crederci, riposa in pace“, “Addio amico mio“. I funerali si terranno oggi, 18 novembre alle 10:30 alla Parrocchia Santa Maria della Consolazione sita a Pozzuoli.