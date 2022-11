0 Facebook Napoli, auto bloccano marciapiede: barella con paziente non può raggiungere l’ambulanza Cronaca 18 Novembre 2022 13:07 Di redazione 1'

Operatori del 118 con la barella, bloccati dalle auto in divieto di sosta in via Salvator Rosa. La denuncia di una residente che ha filmato la scena: “Parcheggiano sempre così. Se la donna da soccorrere fosse stata grave sarebbe morta“. Il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Questi incivili vanno denunciati. La sosta selvaggia fenomeno da debellare a tutti i costi“.

“È un problema che si ripete in continuazione – ha continuato il cittadino – e anche una mamma con il passeggino deve per forza di cose camminare per strada“. “Abbiamo chiesto che il proprietario di quell’auto venga denunciato per interruzione di pubblico servizio – ha dichiarato Borrelli – Quello della sosta selvaggia è un fenomeno da debellare con ogni mezzo, soprattutto bisogna prevedere pene più severe per chi ostacola il transito dei mezzi di soccorso.

Non si può attendere un’altra tragedia prima di decidersi di intervenire concretamente“.