Dramma a Capua, operaio trovato impiccato in un'azienda bufalina: aveva 49 anni Cronaca 18 Novembre 2022

Tragedia questo venerdì mattina a Capua. Un operaio è stato trovato senza vita in un’azienda bufalina da un collega. Il corpo dell’uomo, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, era impiccato a una corta.

Operaio trovato impiccato in un’azienda a Capua

Il 49enne, di origini indiane, si sarebbe dunque tolto la vita. Non si conoscono i motivi dietro il gesto estremo. Il collega dopo aver fatto la tragica scoperta ha immediatamente allertato i soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti nell’azienda in via La Monica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 49enne.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Locale, bisognerà comprendere se sarà disposta l’autopsia sulla salma della vittima.