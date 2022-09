0 Facebook Fabrizio Corona racconta la verità sui tradimenti Totti-Blasi: “Le amanti de Er Pupo, ve le mostro 1.Martina, ecco chi è” Spettacolo 12 Settembre 2022 13:40 Di redazione 1'

Fabrizio Corona è un fiume in piena e sulla vicenda dei tradimenti tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo aver letto l’intervista al Corriere della Sera dell’ex Pupone, il re dei paparazzi si dedica alla questione in maniera approfondita. Il suo è un conto in sospeso aperto molto alto con la coppia e questa volta non si fermerà. Ha deciso infatti di rivelare le prove di tutti i tradimenti della coppia.

Ha dichiarato di essere uscito dal mondo del gossip perché lo stava annoiando, ma di questa vicenda non può assolutamente non parlarne. Così, in diverse Stories Instagram, ha evidenziato le parti più interessanti delle parole rilasciate dall’ex capitano giallorosso. Proprio su queste dichiarazioni infatti farà partire tutte le sue prove.

In primis Corona ha mostrato la foto di una donna. Uno scatto di una giovane buona che entra in macchina e sotto la didascalia: “1 Martina”. Sarebbe solo una delle donne che l’ex re dei paparazzi dovrebbe mostrare ha infatti dichiarato di avere un archivio pieno di immagini di scappatelle dell’ex Re di Roma, ma probabilmente anche della Blasi.